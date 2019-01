Ubriaco alle 10 del mattino, barista si rifiuta di servirgli birra: scatta la rissa

BIELLA - Che una birra di troppo possa dare vita a una rissa è noto, ma che una birra negata possa diventare causa di problemi è meno frequente. Eppure è quanto successo ieri mattina a Biella, in un bar di via Fecia: un uomo, alle 10:00 del mattino, si è presentato ubriaco al bancone del bar e ha chiesto una birra. Il barista, vedendo lo stato del cliente, ha scelto di non servire da bere all’uomo. A quel punto il cliente, un 41enne, ha perso le staffe e ha iniziato a insultare e picchiare il barista. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato il 41enne che si era allontanato nei pressi del Sert di via Delleani.