A Biella in arrivo un'ondata di freddo, i termometri vanno sotto zero: le previsioni

BIELLA - Il grande freddo è in arrivo. Qualche Biellese se ne sarà accorto già oggi, ma è da domani che a Biella è atteso un brusco calo delle temperature: le previsioni meteo non hanno dubbi, farà freddo in tutta la provincia, con i termometri che si abbasseranno fino a - 5 o - 6 gradi. La massima poi sarà piuttosto bassa, appena sopra lo zero termico. Insomma, bisognerà coprirsi bene. Possibilità di nevischio nella giornata di domani, mercoledì 23 gennaio, mentre da giovedì in poi splenderà il sole ma continuerà a esserci un clima molto rigido con minime bassissime.