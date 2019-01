BORRIANA - Dramma in un appartamento di via Nelson Durando, a Borriana: Piero Rosso, un uomo di 90 anni, è stato trovato senza vita all'interno di casa sua. L'uomo è deceduto quattro o cinque ore prima di ricevere la visita di alcuni famigliari che, spaventati per non riuscire a mettersi in contatto con lui, si sono recati all'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. I medici però hanno potuto solamente constatare il decesso del 90enne.