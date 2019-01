Compra 1400 euro di cesti di Natale con un assegno smarrito: smascherato truffatore Biellese

BIELLA - Disavventura per i titolari di un negozio di gastronomia di Alice Castello: nei giorni prima di Natale, un Biellese di 50 anni si è presentato nell'esercizio commerciale per comprare venticinque cestini natalizi comprensivi di prodotti alimentari di qualità e buon vino. Il totale? 1400 euro di conto.

La truffa

Al momento del pagamento, l'imprenditore ha pagato 700 euro con un assegno e qualche giorno dopo si è recato nella gastronomia per firmare un altro assegno da 700 euro ed estinguere il suo debito. Dopo Natale l'amara sorpresa: i due assegni da 700 euro sono risultati "rubati" o "smarriti" e non è mai stata versata alcuna somma sul conto del commerciante. Il negoziante ha quindi denunciato tutto ai carabinieri di Santhià che dopo alcuni giorni di indagini sono risaliti al truffatore: l'uomo, già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, è stato deferito in stato di libertà. Gli assegni invece sono risultati smarriti a Biella nel mese di dicembre