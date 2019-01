Biella, richiedente asilo fermato dai carabinieri ai giardini Zumaglini tenta la fuga in bici

BIELLA - Lo hanno fermato ai giardini Zumaglini. Lui, per tentare una disperata fuga, ha provato a scappare in bicicletta. Insolito episodio di guardie e ladri a Biella, che ha visto come protagonisti i carabinieri da una parte e un pusher di 40 anni dall'altra.

L'arresto

L'uomo, un ghanese richiedente asilo, domiciliato a Pettinengo, durante la fuga si è disfatto di un sacchetto di plastica con 20 grammi di marijuana. La fuga in bici è durata pochissimo e l'uomo, con diversi precedenti penali alle spalle, bloccato dai carabinieri di Andorno, è stato immobilizzato e portato in caserma: l'accusa è quella di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.