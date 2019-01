Strade ghiacciate a Biella, si predica la massima attenzione: «Pericolosa la zona dell'ospedale»

BIELLA - Risveglio ghiacciato per i Biellesi. Questa mattina, dopo la spolverata di ieri sera, le strade di Biella e dei paesi limitrofi sono ricoperte di ghiaccio: una situazione molto pericolosa, per cui si consiglia la massima prudenza.

Zona ospedale ghiacciata

Polemiche soprattutto per quanto riguarda la strada per l'ospedale: a segnalare lo stato del manto stradale è Alessio Ercoli, coordinatore provinciale della Lega Giovani Biella. Le foto scattate da Ercoli non lasciano spazio a interpretazioni, visto che le strade nei pressi di ospedale, scuole e mercato sono completamente ghiacciate: «Per le ambulanze ma anche per pazienti con emergenze è molto pericoloso; per i biellesi è una vergognosa dimostrazione di disinteresse, dal momento che nevica da ieri e si sapeva dell'evento almeno 2 giorni prima». Ercoli poi rincara la dose: «Questa amministrazione non l'ha ancora capito o peggio, se ne frega». Si consiglia la massima prudenza.