Biella Rugby, vietato sbagliare: domenica sfida salvezza contro Cus Milano

BIELLA - La neve appena caduta in città e sui campi da rugby di via Salvo D’Acquisto non impensierisce nessuno perché di sicuro domenica si giocherà. Non è ancora certo se sul campo sintetico o su quello in erba che tutti prediligono, ma la location non sarà certo il problema per Aldo Birchall alle prese con la preparazione dell’importantissima sfida con Cus Milano. Un momento delicato della stagione per Edilnol Biella Rugby che si trova attualmente ad occupare il penultimo posto nella classifica del girone con undici punti all’attivo. Sullo scalino più basso, con un solo punto in meno, Cus Milano, l’altra neopromossa. Dieci incontri disputati, otto partite perse e due vinte per entrambe le squadre che in comune hanno anche l’obiettivo ‘vittoria’ a tutti i costi, per allontanarsi dalla decima posizione che il prossimo ventotto aprile significherà retrocessione certa. Le statistiche vedono Biella perdente contro gli universitari sempre sotto break nei due incontri del campionato 2017/2018 e nel primo di quest’anno. L’ultima vittoria di Biella alla sfida diretta risale al girone di ritorno della stagione 2016/2017: 20-11 ottenuto nella tana degli Orsi, sconfitti a Milano nel girone di andata per 20-13.

Parla coach Birchall

Dopo l’incontro, sempre molto fisico, con Accademia Francescato, più di un giocatore gialloverde è alle prese con qualche acciacco, ma Birchall è fiducioso e si riserva di sciogliere eventuali indecisioni solo dopo l’ultimo allenamento di venerdì sera. Aldo Birchall, head coach Edilnol Biella Rugby: «Inutile dire che quella con Cus Milano sarà una fida molto importante, contro uno dei nostri competitor diretti. Dovremo cerare di essere sul pezzo e di far diventare quel punto di bonus conquistato una settimana fa, una vittoria che, penso, stiamo aspettando già da troppo tempo. Prevedo che si tratterà di una partita ‘tirata’ perché in ballo c’è tanto per tutt’e due le squadre. Noi dovremo partire convinti. Da quando io sono a Biella noi non siamo mai partiti forte contro Cus Milano e ci abbiamo sempre messo molto tempo prima di entrare in partita. Domenica dovremo essere belli tosti da subito, ma attenzione, l’atteggiamento dovrà anche essere di grande serenità per non perdere la testa. Sarà necessario un grande equilibrio mentale. Come sempre, sarà importantissimo sentire il calore del pubblico biellese a bordo campo. Sarà un’occasione importante, prima di noi giocheranno a Biella la Under 18 e la squadra Cadetta, una intera giornata da vivere al Club a caccia di tre risultati altrettanti importanti». Kick off alle ore 14.30.

Serie A girone 1 – 11a giornata – 27-1-19: Parabiago – TKGroup Torino; Asd Milano – Lyons Piacenza; Edilnol Biella Rugby – Cus Milano; Cus Ad Maiora – Acc. Naz. I. Francescato; Cus Genova – Pro Recco.



GLI ALTRI IMPEGNI GIALLOVERDI

Serie C. 27.01.19 Brc vs Union Riviera alle ore 13.

Under 18. 27.01.19 Biella Rugby vs Union Riviera alle ore 11.30.

Under 16. 26.01.19 Rivoli vs Biella Rugby alle 16.30. La partita si giocherà ad Avigliana.

Under 14. 26.01.19 Brc 1 vs Cus Torino alle 15.30 e Brc 2 vs Volvera alle 16.30.