Un anno di FlixBus a Santhià: passeggeri raddoppiati negli ultimi sei mesi

SANTHIA' - FlixBus celebra un anno di attività a Santhià con un bilancio positivo: solo nell’ultimo semestre i passeggeri in partenza dalla città sono raddoppiati, a conferma di una popolarità crescente, tra i Santhiatesi, dell’autobus come soluzione di viaggio. Un traguardo a cui ha contribuito l’ampliamento progressivo dei collegamenti con la città, attualmente collegata con circa 50 mete in Italia e all’estero.

Le mete preferite dai passeggeri Flixbus di Santhià

Tra le mete preferite dai Santhiatesi, occupa il primo posto Milano, collegata fino a otto volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da un’ora. Ma la vera novità è rappresentata dal successo dei collegamenti con i principali aeroporti in Lombardia, Orio al Serio (collegato in due ore fino a sette volte al giorno, al 2° posto) e Malpensa (raggiungibile in un’ora fino a due volte al giorno, al 3° posto), risultato che conferma la crescente sensibilità dei Santhiatesi per forme di mobilità intermodali ed ecocompatibili bus+aereo. Al 4° e 5° posto si collocano Verona (fino a tre corse al giorno) e Trento (fino a due corse giornaliere). Per gli amanti degli sport invernali sono attivi da Santhià collegamenti con alcune delle più note località sciistiche a breve raggio, quali Châtillon (a un’ora di autobus), Courmayeur e Chamonix Mont-Blanc. Chi, invece, è in vena di breve fuga culturale può optare per uno dei collegamenti verso una delle numerose città d’arte, italiane e non, raggiungibili con FlixBus, tra cui Ginevra, Venezia, Parma, Siena e Roma. Tutti i collegamenti sono prenotabili, come sempre, sul sito www.flixbus.it, via app e nelle agenzie viaggi affiliate e dislocate sul territorio. A bordo, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette.