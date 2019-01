Biella, via Trento cade a pezzi: crollano calcinacci in strada

BIELLA - Un rumore fortissimo, tanta paura ma per fortuna nessun ferito: crollano calcinacci in via Trento, a Biella. Nella giornata di ieri, intorno alle 15:00, alcuni calcinacci si sono staccati dalle pareti del condominio del civico 41 e sono caduti in strada. Nessun passante è rimasto ferito.

L'intervento dei vigili del fuoco

E' stato l'amministratore del condominio a chiamare i vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza la zona con l'aiuto della polizia locale. Un pezzo di marciapiede è stato transennato ed è tutt'ora inagibile: verrà riaperto solo quando riparata la facciata del condominio, per far si che non accadano simili episodi potenzialmente pericolosissimi per un passante.