Diego Poggio è il nuovo commissario dell'Asl di Biella: «Vi spiego i miei obiettivi»

BIELLA - Diego Poggio è il nuovo commissario dell'Asl di Biella. Nella riunione avvenuta ieri mattina, la Giunta regionale del Piemonte, approvando la proposta dell’assessore alla Sanità Antonio Saitta, ha nominato Diego Poggio quale nuovo commissario dell’Asl di Biella.

Chi è Diego Poggio

Avvocato, 57 anni, esperto di management in campo sanitario, Poggio è all’Asl di Biella dal 2015, dove fino ad oggi ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo. Nel Servizio sanitario regionale dal 1990, in precedenza ha lavorato per molti anni all’Asl Cn1, di cui è stato anche direttore amministrativo. «Ringrazio l’assessorato per la fiducia accordata con questa nomina. - commenta l'Avv. Diego Poggio - Di certo l’obiettivo è quello di continuare a lavorare per portare a termine gli obiettivi che ci siamo posti: sviluppare la nuova strategia nei suoi punti principali, potenziare al meglio i nostri servizi e attuare il progetto con l’università di Torino».