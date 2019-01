Raffica di incidenti nel Biellese: ghiaccio, distrazione o velocità troppo elevata?

BIELLA - Sono in aumento gli incidenti a Biella. Nelle ultime 48 ore si sono verificati numerosi sinistri tra vetture, mentre alcune auto sono finite fuori strada da sole. Le cause di questo improvviso aumento di incidenti potrebbero essere multiple: il ghiaccio formatosi sulle strade, l’alta velocità e la distrazione di qualche automobilista.

Serie di incidenti

Venerdì mattina, all’alba, un’auto si è ribaltata a Cossato: la dinamica è al vaglio dei carabinieri. Non avrebbe riportato gravi ferite il conducente del mezzo. Sempre a Cossato, ma giovedì, un’altra auto si è ribaltata a causa del ghiaccio. La conducente del mezzo, una 18enne, è stata portata in ospedale. Auto fuori strada anche a Zubiena e Castelletto Cervo. Nulla di grave per gli autonobilisti, solo tanto spavento.