Lite tra ubriachi fuori dal Road Runner: intervengono carabinieri e polizia

BIELLA - Notte piuttosto movimentata fuori dal locale Road Runner: un’animata discussione avvenuta tra due persone, poco prima delle 04:00 del mattino, ha allarmato e non poco la sicurezza del locale che per placare gli animi è stata costretta a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, fermando i due litiganti: si tratta di un 24enne e un 27enne di origine marocchina e residenti a Valle San Nicolao e Biella. Tutti e due sono stati denunciati per ubriachezza molesta.