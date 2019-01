«C'è un uomo che cammina in mezzo alla strada»: paura tra gli automobilisti a Brusnengo

BRUSNENGO - Allarme nella giornata di ieri per le sorti di un anziano a Brusnengo: poco fuori dal paese infatti, diversi automobilisti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza in mezzo alla strada di un anziano che camminava smarrito, proprio dove passavano le auto. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza il signore e riaccompagnandolo verso casa. L'uomo, un 80enne di Curino, ha rifiutato le cure mediche del 118, comunque intervenuto sul posto, ed è stato riaccompagnato presso la propria abitazione dai carabinieri: tanta paura, ma tutto è bene quel che finisce bene.