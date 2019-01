Meteo «folle» a Biella: prima il sole poi le neve, le previsioni della settimana

BIELLA - Dal sole alle neve, dalle temperature primaverili ai termometri sotto zero. Sarà una settimana piuttosto folle quella attesa a Biella. Le previsioni meteo infatti prevedono l’alternarsi di qualsiasi condizione meteorologica nei prossimi sette giorni.

Meteo a Biella, le previsioni

L’inizio della settimana sarà contraddistinta da sole e temperature piuttosto gradevoli, sia nella giornata di lunedì che di martedì. I termometri arriveranno a toccare quota 11 gradi, mentre le minime rimarranno vicine a quota zero. Per mercoledì invece è previsto un brusco calo delle temperature e l’arrivo di nuvole cariche di neve. Anche questa condizione meteorologica sembra destinata a durare poco, visto che giovedì tornerà il sole, pur con temperature ancora rigide. E’ nel fine settimana, a partire da venerdì, che il tempo si stabilizzerà in negativo con nevicate attese per tutto il weekend. Insomma, sette giorni di totale instabilità meteorologica in tutto il Biellese.