Dramma a Crevacuore, auto precipita in un canale di scolo: muore sul colpo il conducente

CREVACUORE - Drammatico incidente a Crevacuore: nella giornata di ieri, domenica 27 gennaio, un'auto si è schiantata contro un muretto dopo essere precipitata in un canale di scolo. Nell'impatto è morto il conducente del mezzo, un pensionato di 81 anni. La vittima è Elio Poletti, residente a Trivero.

L'incidente

Non è chiaro il motivo per cui l'uomo abbia perso il controllo del mezzo, una Ford: probabile che la causa possa essere un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i medici del 118 e i vigili del fuoco. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Quel tratto di strada peraltro, che collega la frazione Azoglio con Pray, non è di certo nuovo a incidenti. Questa volta il sinistro è stato mortale e il conducente del mezzo è stato estratto già privo di vita dall'auto.