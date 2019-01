BIELLA - «Disabilità e sport. Disciplina normativa, tutele e integrazione» è questo il titolo dell'incontro organizzato dall' Ordine degli Psicologi del Piemonte insieme ad AIGA sezione di Biella per il 31 gennaio alle ore 18, presso l'Hotel Agorà. Intento della serata è quella di fornire alle famiglie informazioni sugli strumenti legali di tutela nel campo della disabilità e di condividere gli aspetti emozionali della persona diversamente abile e dei suoi familiari, portando attenzione al potenziamento delle risorse e alla promozione del benessere. Si tratta di un evento dal "doppio binario": dare strumenti a giuristi e famiglie per le tutele dei diversamente abili nelle sedi giudiziarie competenti e al tempo stesso sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all’importanza dello sport come momento di aggregazione e di gioia.

I relatori e gli ospiti d'onore.

I relatori saranno l'Avv. Massimo Rolla, avvocato del Foro di Perugia, Fondazione Tommaso Bucciarelli, Arbitro di Pallavolo femminile e la Dott.ssa Claudia Gambarino, psicologa psicoterapeuta, maestra di sci «Progetto SciAbile». Saranno presenti come ospiti Nicole Orlando, campionessa Paraolimpica e Marco Berry artista e Presidente della Marco Berry Onlus. Interverranno Associazioni, famiglie e atleti diversamente abili e non per recare le testimonianze più significative e raccontare il loro ingresso nel mondo dello sport ma anche nella vita di tutti i giorni: le sensazioni, le paure, le gioie e le difficoltà. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti.