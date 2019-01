La figlia di Giorgio Montin ospite della «Vita in diretta»

BIELLA - Oggi pomeriggio, 30 Gennaio, Marianna, la figlia ventitreenne di Giorgio Montin, sarà ospite della trasmissione televisiva «La vita in diretta», per lanciare un nuovo appello destinato al ritrovamento di suo padre, scomparso ormai da cinquantuno giorni e del quale non si ha più notizia.

Scomparso da oltre un mese e mezzo

Anche «Chi l'ha visto» si è già occupato del caso, ma da prima di Natale l'uomo è scomparso. Ricordiamo che nell'abitazione del Favaro del sessantatreenne sono stati trovati scontrini fiscali che attestano spese alimentari avvenute nei giorni antecedenti la scomparsa, ma della spesa, come di Giorgio Montin, nessuna traccia.