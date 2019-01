Forte scoppio al Sert di Via Delleani

BIELLA - Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e la Polizia allertati dal forte botto proveniente dal Sert situato in Via Delleani a Biella. L'allarme è scattato ieri, martedì 29 Gennaio alle 13,30 e dai primi rilievi sembra sia stato originato da uno scoppio avvenuto all'interno di un cestino posizionato al pian terreno della struttura e dalle analisi i valori tossici emessi sembrano bassi. Sul caso è intervenuta anche la Polizia Scientifica per prelevare tracce che portino all'origine dell'esplosione.