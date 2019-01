COSSATO - Essere ubriachi alle 10:00 del mattino è sicuramente insolito, eppure era questa la condizione in cui si è trovato il 51enne di Cossato che lunedì mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo infatti è stato trovato positivo all’alcol test con un valore pari a 2,5 e quindi ben oltre il limite consentito. Il conducente del mezzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e il veicolo sequestrato dai carabinieri del Norm.