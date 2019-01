Mistero a Candelo, 10 caprette e agnelli scompaiono nel nulla

CANDELO - Sette caprette e tre agnellini da latte: è questo il bottino di alcuni ladri, al momento ignoti, che hanno realizzato un colpo a Candelo, in via Sant’Antonio. Dieci gli animali scomparsi nel nulla, probabilmente rubati da qualche malvivente con la chiara intenzione di riutilizzarli o ucciderli. I tre agnellini non sono ancora stati registrati, mentre le sette caprette risultano marchiate: sul caso indagano i carabinieri.