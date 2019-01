Lavori alla fognatura, via Ogliaro chiusa al traffico: tutte le informazioni

BIELLA - Un ampio tratto di via Ogliaro, la principale via di collegamento tra la valle Cervo e la città, sarà chiusa al traffico per sei giorni: il provvedimento scatterà dalle 8,30 di lunedì 4 febbraio, quando si insedierà il cantiere, richiesto da Cordar, per il rifacimento di un tratto di rete fognaria. Il termine dei lavori è previsto entro la mezzanotte di domenica 10 febbraio. La parte vietata alle auto sarà quella compresa tra la rotonda di via Pettinengo, all’ingresso di Pavignano, e il bivio con strada al Cervo, poco oltre il ponte della Maddalena.

Cambio di viabilità

La transenna che avverte della deviazione sarà però posta alla rotonda del ponte, per indicare alle auto dirette verso la valle che il percorso obbligatorio è lungo via per Tollegno. Sarà questa la strada alternativa principale per i veicoli da e verso il basso e alto Cervo. In direzione Sud sarà possibile anche imboccare da Pavignano strada Antica di Andorno per uscire in via Corradino Sella, oltre il tratto chiuso. Un’altra possibile alternativa è seguire la direttrice Chiavazza-Ronco-Zumaglia per poi raggiungere Pavignano. L’accesso dal varco della rotonda del ponte della Maddalena è sempre consentito per le auto dirette a strada del Cervo così come, da monte, il passaggio sarà consentito ai residenti dei numeri civici dal 10 al 23 di via Ogliaro.