«C'è un corpo a terra»: allarme cadavere a Biella, ma è solo un ubriaco

BIELLA - Episodio surreale in via Delleani, a Biella. Nella giornata di ieri, intorno alle 14:00, si è diffuso un allarme cadavere a causa della presenza del corpo di un uomo completamente riverso a terra. In tanti, preoccupati, hanno chiamato le forze dell'ordine per paura che si trattasse di un cadavere: in realtà si trattava di un senza fissa dimora di 57 anni di origine peruviana, completamente ubriaco. I fumi dell'alcol l'avevano mandato ko. Per questo motivo, soccorso da carabinieri e dai medici del 118, è stato trasportato in ospedale.