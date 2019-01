Meteo a Biella, in arrivo una nevicata copiosa: le previsioni

BIELLA - Biellesi divisi a metà tra chi, in queste ore, terrà il naso all’insù e chi invece preferirà guardare lo smartphone e le previsioni meteo. Previsioni meteo che non sembrano però avere dubbi, almeno a Biella: è in arrivo una nevicata copiosa che si abbatterà sul Biellese nella giornata di venerdì 1° febbraio. Sono attesi circa 10 centimetri in tutto l’arco della giornata, sia mattino che pomeriggio. La sera il fenomeno dovrebbe attenuarsi per poi esaurirsi in serata. Allerta per il ghiaccio: le temperature rigide unite alle precipitazioni renderanno le strade particolarmente pericolose.