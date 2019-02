Dramma in centro a Biella: uomo muore d'infarto mentre prende il caffè al bar

BIELLA - Dramma in centro a Biella: un uomo di 60 anni, Massimo Scalabrino, è morto all'interno del bar Holiday in via XX Settembre. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 17:00. Massimo Scalabrino ha accusato un arresto cardiaco, si è accasciato sul bancone ed ha sbattuto la testa cadendo per terra. Sul posto si è precipitata un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Fatale l'infarto

La polizia locale ha sigillato il locale per permettere al medico legale e al magistrato di turno il reale svolgersi dei fatti. La tragedia si è consumata quando il bar era frequentato, davanti ad altri clienti sgomenti per l'episodio. L'infarto è stato fatale.