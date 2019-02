Biella si risveglia sotto la neve: nevicherà tutto il giorno, le previsioni ora per ora

BIELLA - Era previsto e questa volta le previsioni ci hanno azzeccato in pieno: risveglio imbiancato per Biella, che questa mattina si è «alzata» ricoperta da una leggera patina di neve. In questo momento sta nevicando in città e secondo i principali istituti meteorologici, nevicherà tutto il giorno. Vediamo quindi le previsioni ora per ora.

Neve a Biella, le previsioni

Pare che a Biella possa nevicare davvero tutto il giorno, dalle 10:00 del mattino sino a mezzanotte inoltrata. Il fenomeno potrebbe esaurirsi solo di notte, intorno alle 02:00. Il picco di intensità è invece atteso tra le 12 e le 13, all'ora di pranzo: i centimetri di neve potrebbero arrivare sino a 15:00. Essendo una nevicata prevista, in centro le strade sono attualmente pulite mentre nelle zone periferiche potrebbero esserci alcuni disagi. Si consiglia pertanto la massima prudenza.