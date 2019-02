Dono alla Geriatria per i nuovi pazienti anziani del territorio

BIELLA - Un altro regalo da parte dell'Associazione Amici dell'Ospedale di di Biella. Si tratta di un sistema di monitoraggio della pressione nelle 24 ore denominato «Holter pressorio» che è stato regalato alla struttura di Lungodegenza e Geriatria Territoriale dalla onlus che sostiene i numerosi progetti del nostro ospedale, grazie al contributo dei cittadini biellesi. Il Responsabile. Dott. Vito Marinoni, ha ringraziato il Presidente Leo Galligani e il suo vice Adriano Guala «per l'attenzione e la grande disponibilità ad intervenire anche nell'ambito di progetti più piccoli, come in questo caso, ma che possono avere una ricaduta significativa ed importante per i pazienti. Questo dispositivo si aggiunge a quelli già in dotazione, consentendo un maggiore utilizzo a beneficio degli anziani che accedono ai controlli ambulatoriali o ospiti di RSA e case di riposo».

Il Commissario, Avv. Diego Poggio «Siamo grati all’Associazione Amici dell’Ospedale per l’impegno costante e la grande disponibilità nel collaborare insieme all’Azienda Sanitaria per il bene dell’Ospedale»​