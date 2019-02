Anziano non si vede da giorni e scatta l'allarme

DONATO - E' stato il sindaco di Donato, Desirèe Duoccio, a dare l'allarme alle Forze dell'Ordine perchè da giorni, in paese, non si vedeva un uomo di 83 anni e, al suo cancello, le buste della spesa che ogni giorno gli venivano consegnate erano appese e mai ritirate. Nella serata di ieri, attorno alle 21,00 i Vigili del Fuoco sono entrati nell'abitazione dell'anziano e l'hanno trovato seduto in poltrona, che a suo dire, stava meditando allietato da musica ad altro volume. L'ottantatreene sono anni che ha deciso di vivere in solitudine nel paese di Donato.