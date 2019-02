Valdilana, incidente nella serata di ieri: il conducente condotto al Pronto Soccorso

VALDILANA - Nella serata di ieri, un uomo alla guida di una Fiat Punto , è uscito di strada finendo in mezzo alla neve nei pressi di Valle Mosso. Proprio il protagonista dell'incidente autonomo, ha contattato i Carabinieri, dicendo che non aveva sufficiente denaro per il carro attrezzi. Le Forze dell'Ordine hanno subito capito che l'uomo aveva bevuto un pò troppo con l'ausilio dell'accertamento etilometrico precursone da cui si ottiene la concentrazione di alcol nell'aria respirata.

Deferito per guida in stato di ebbrezza

L'uomo è stato condotto al Pronto Soccorso, dove però si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro e per questo motivo è stato deferito per guida in stato di ebbrezza,mentre per il recupero della sua auto sono dovuti intervenire gli operatori della Provincia.