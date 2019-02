Pallacanestro Biella, nuovi incarichi operativi per Antonio Trada e Marco Atripaldi

BIELLA - Pallacanestro Biella è lieta di comunicare che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 febbraio 2019, ha provveduto, su proposta del Presidente Massimo Angelico, a nominare Antonio Trada quale nuovo Vicepresidente del Club con incarichi operativi. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad affidare a Marco Atripaldi l’incarico di coordinare, in collaborazione con Presidente e Vicepresidente, l’attività del Consiglio di Amministrazione e quella della struttura amministrativa e agonistico sportiva.

Le parole del Presidente Massimo Angelico: «Sono lieto che Antonio abbia accettato questa mia proposta di ricoprire il ruolo di Vicepresidente che premia il grande lavoro sino ad oggi svolto per Pallacanestro Biella e soprattutto l’impegno, sino a qui profuso. L’operazione di ricapitalizzazione, ancora in corso, ha delineato il Gruppo Edilnol (che è anche Main Sponsor) come socio di riferimento della Società e ciò ci consente di guardare con ottimismo al proseguo della stagione e alle prossime. Ad Antonio va un grosso ringraziamento e un in bocca al lupo, mio e di tutti gli amministratori e soci, per il suo nuovo incarico in seno alla Società».

Marco Atripaldi (© Pallacanestro Biella)

Le parole del nuovo Vicepresidente Antonio Trada: «È con molto piacere che in estate colsi l’invito di Massimo a riavvicinarmi alla vita di Pallacanestro Biella come Main Sponsor e, avendo trovato un ambiente assolutamente positivo ed entusiasta, è con immenso piacere che oggi ho accettato la proposta di fare un ulteriore passo in avanti accettando il ruolo di Vicepresidente del Club. È con immenso rispetto che mi approccio a questo nuovo incarico, pienamente consapevole che Pallacanestro Biella rappresenti un patrimonio collettivo da preservare e da custodire per la comunità e per i tanti tifosi e supporter che da 25 anni seguono questo progetto. Sono molto lieto che in questo mio cammino, appena iniziato, il Consiglio abbia voluto accogliere la mia proposta di affidare a Marco Atripaldi (che con Alberto Savio è stato l’artefice di questa Società e di questa gloriosa storia sportiva) l’incarico di consulente e coordinatore dell’attività. Con Atripaldi ritengo si completi una struttura amministrativa e sportiva di primissimo livello che vede nel nostro General Manager Marco Sambugaro e nel nostro Head Coach Michele Carrea autentiche figure di eccellenza e i lusinghieri risultati sino a qui raggiunti ne sono autentica testimonianza».