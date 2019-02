La lana speciale 21 micron di Vitale Barberis Canonico protagonista a Milano Unica

BIELLA - Vitale Barberis Canonico, tra i più antichi al mondo con oltre 350 anni di storia e giunto alla tredicesima generazione familiare, presenta a Milano Unica XXVIII edizione la nuova collezione Primavera/Estate 2020 dove la lana speciale 21 micron è protagonista entrando anche solo con piccoli dettagli che fanno grandi differenze all’interno di alcuni tessuti, da solista o in coro con altre fibre. Nel mondo della moda e dello stile maschile molti considerano i numeri più eloquenti della qualità e anche i tessuti hanno cominciato a correre dietro alle cifre, cercando di salire

in classifica vantando un «Super» più grande degli altri.

La lana 21 micron protagonista.

Con le lane 21 micron Vitale Barberis Canonico va controtendenza e vuole rimettere al centro i valori, invece dell’immagine. Con una vena classica e coraggiosa, per alcuni dei propri tessuti iconici il Lanificio sceglie lane volutamente non sottili, piene, elastiche e nervose che infondono ai tessuti carattere, performance e ingualcibilità. La ricerca della fibra perfetta passa attraverso un percorso complesso e sfidante, selezionando lane speciali con caratteristiche stilistiche tipiche delle nostre tipologie più fini realizzate però in una finezza più ordinaria. Ecco tra le proposte alcune icone del 21 Micron, più estive e primaverili si ripropongono nella nuova collezione: dalla colorata Montecarlo jacket, alla traspirabile Tela Rustica fino arrivare allo Spring 4 Ply, resistente alle pieghe.

La collezione PE 2020.

La collezione Vitale Barberis Canonico per la Primavera/Estate 2020 comprende oltre 3.300 varianti sviluppate nelle linee continuative: Classica, Vintage, Supersonic ed Earth, Wind & Fire. Il Lanificio, anticipando le tendenze nel ruolo designer behind the designer, propone una maggiore presenza della fibra cuore dell’azienda, la lana, anche nelle mischie. La lana 21 micron apporta performance anche laddove è presente un dettaglio, un filo in ordito, che conferisce una mano più rustica al tessuto. Solo chi ha grande tradizione nel lavorare la lana può esaltarne la storia. Con queste premesse fa la sua comparsa nella linea Classica l’abito Tropical in lana, seta e lino dove il lino e la seta, rispetto alle precedenti collezioni sono qui presenti in minore percentuale, permettendo al tessuto di mantenere le irregolarità e la lucentezza estive di seta e lino, con le performance della lana. (Gr. 200, 75% lana, 15% seta, 5% lino). All’interno della linea Vintage, viene presentato l'Abito «Seersucker» in pura lana. Un abito seersucker in natural bi-stretch dove l’utilizzo di filati diversi - uno in pura lana e uno in mischia intima di lana, seta e lino - crea la tipica tridimensionalità del seersucker conferendo al tessuto un’elasticità naturale sia in trama sia in catena. Per quanto riguarda il colore, anche le disegnature sono ottenute attraverso il differente assorbimento tintoriale fra i fili di lana e quelli in lana, seta e lino.

(Gr. 290, 75% lana, 15% seta, 10% lino). Nella linea Supersonic, tra le novità, abbiamo l’abito Natural Stretch Bengalina dove la tradizione è mixata con performance natural stretch che strizzano l’occhio a un abito di nuova concezione grazie anche alla verticalità dell’effetto grafico.

(Gr. 290, 100% lana). Nella linea Earth, Wind and Fire, l’articolo Sidney dove in un leggerissimo 3layers in base saia Super 110’s di soli 280 gr. abbiamo il massimo delle performance e del look grazie alla stampa effetto camouflage. Il tutto con una fluidità invidiabile. (Gr. 280, 80% lana, 20% poliestere). Lo stand è diviso in due aree principali interamente dedicate al tema del 21 micron dove da una parte si spiegano le caratteristiche che rendono così speciale e unica la lana di quella finezza, e dall’altra parte vengono spiegate attraverso delle suggestive installazioni le caratteristiche di 6 famiglie di tessuti in lana 21 micron.