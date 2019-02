Dà fuoco alla macchina dell’ex dopo averla speronata: lei lo aveva già denunciato

VERCELLI - Ha numerosi precedenti per stalking l'uomo che ieri mattina, a Vercelli, ha speronato l'auto dell'ex compagna, ha cosparso l'abitacolo con liquido infiammabile e ha appiccato il rogo. La donna, quarantenne, è ricoverata in ospedale in condizioni gravi per ustioni sul 45% del corpo, il 10% di terzo grado. Intubata e sedata all'ospedale Sant'Andrea, è stata trasferita al centro grandi ustionati del Cto di Torino. Mario D'Uonno, cinquantenne, ex guardia giurata, si è costituito alla polizia di Novara ed ora gli agenti lo stanno interrogando in Questura. L'uomo è una ex guardia giurata.

La donna è stata anche picchiata

La donna è stata aggredita nel parcheggio di una zona commerciale, dove lavorava. A quanto pare, prima di darle fuoco, la donna è stata anche picchiata. I due si erano lasciati da tempo: i litigi andavano avanti da circa due anni e lei aveva già denunciato l'ex compagno per minacce. I carabinieri, intervenuti sul posto, sono alla ricerca di eventuali immagini che abbiano ripreso la scena dai negozi vicini.