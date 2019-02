Muore capriolo investito da un'auto

CASTELLETTO CERVO - Era la serata di ieri, quando una donna di 43 anni a bordo di una Ford Fiesta, ha investito un capriolo nei pressi di Castelletto Cervo all'ingresso in superstrada. Dopo l'urto, l'animale è riuscito a raggiungere il campo adiacente alla strada per poi morire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bioglio che a loro volta hanno chiamato gli operatori della Provincia per recuperare il corpo della bestiola.