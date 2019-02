Coggiola, violento incendio in un vecchio palazzo nei pressi del ponte Fila

COGGIOLA - Attorno alle 12,30 di oggi, 6 febbraio, a Coggiola si è sviluppato un terribile incendio che ha seriamente danneggiato uno dei più antichi palazzi della zona, in Via Roma nei pressi del Ponte Fila. Le alte fiamme hanno completamente avvolto il tetto e il piano superiore dello stabile e per sedare il rogo sono dovuti intervenire sette mezzi dei Vigili del Fuoco, tre provenienti da Ponzone e quattro da Biella.

Non si registrano feriti

In breve l'incendio è stato domato, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 , anche se per ora, fortunatamente, non si registrano feriti. La zona è stata messa in sicurezza e le cause del grave sinistro sono al vaglio delle Forze dell'Ordine.