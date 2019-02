Territorio Biellese ancora saccheggiato dai ladri

BIELLA - Giornata calda, ieri, per quanto riguarda i furti in abitazione nel nostro territorio. A Gaglianico, i ladri sono entrati nella casa di una donna di 55 anni, in via Fiorita e sono riusciti ad impossessarsi di una stecca di sigarette e di due bracciali in acciaio. Sempre nello stesso paese, ma poco dopo, tra le 19,00 e le 23,00, si pensa la medesima banda, ha colpito un'altra abitazione, questa volta in strada Trossi , dove una volta scavalcata la recinzione, i malviventi si sono arrampicati sulla grondaia e sono entrati da una finestra al primo piano e dopo aver messo tutto sottosopra sono fuggiti con monili d'oro e denaro contante.

Abitazione saccheggiata a Muzzano

Sempre ieri, anche Muzzano è stato colpito dai ladri, che sono riusciti ad entrare in una casa in via Bertola portando con sè un portafogli completo di documenti e carta di credito, non prendendo altro perchè probabilmente disturbati dai vicini.

Su tutti i furti indagano i Carabinieri.