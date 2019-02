Incendiate sterpaglie vicino alla Caserma della Guardia di Finanza

BIELLA - Questa mattina, attorno alle 10,30, in Via Addis Abeba, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, è stato appiccato un incendio di sterpaglie in un piccolo pezzo di prato vicino ad un posteggio. I commercianti del posto, allarmati dal fuoco, hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco che in breve hanno messo in sicurezza la zona.

Indagini in corso

Presente la Polizia che prenderà visione dei video che le telecamere di sorveglianza forniranno per l'identificazione degli autori del gesto.