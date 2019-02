Non si vedeva da giorni: trovato uomo di 52 anni svenuto in casa

VALLE MOSSO - E' stato trovato svenuto, disidratato e denutrito un uomo di 52 anni di Valle Mosso che non si vedeva in giro da giorni. Sconvolto e disperato per la morte di suo fratello si era chiuso in casa, lontano da tutti e tutto. Sono stati i vicini ad allertare i Carabinieri per non avere più visto il cinquantaduenne. Trovato in stato precario di salute è stato condotto dai sanitari del 118 all'Ospedale di Ponderano dove sarà nutrito e reidratato.