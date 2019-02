Serata agitata al Road Runner: devono intervenire i Carabinieri

BIELLA - Nel locale frequentatissimo dai giovani biellesi, il Road Runner di Via per Tollegno, un ragazzo di 22 anni, dopo aver bevuto troppi alcolici, è andato in escandescenza disturbando ed importunando i presenti costringendo il buttafuori ad accompagnarlo all'uscita. Non ancora soddisfatto e sempre più «carico» ha aggredito chiunque gli passasse davanti rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri.

Devono intervenire i Carabinieri

Alla vista dei Militari, il giovane che abita a Candelo, si è immediatamente calmato. I sanitari del 118, arrivati nel frattempo, hanno cercato di accompagnare il soggetto al Pronto Soccorso, ma quest'ultimo si è rifiutato ed è stato successivamente portato a casa dal fratello, anche lui presente nel locale.