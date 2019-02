BIELLA - Erano circa le 10,30 di questa mattina, quando come il 6 Febbraio scorso, si è sviluppato un piccolo incendio di sterpaglie nei pressi della Guardia di Finanza in Via Addis Abeba a Biella.

Indaga la Polizia

I Vigili del Fuoco, prontamente, hanno spento le fiamme prima che danneggiassero le automobili posteggiate nelle vicinanze e non si sa se l'autore del gesto sia lo stesso della scorsa settimana. Sul posto, per le indagini del caso, c'era anche la Polizia.