Profumo di derby: Edilnol Biella Rugby sfida in trasferta Settimo Torino

BIELLA - Edilnol Biella Rugby si era congedato dal pubblico di casa regalando una sofferta, ma meritata vittoria su Cus Milano il 27 gennaio scorso, ribaltando una sorte che sembrava avversa da troppo tempo. Due turni di riposo per dare spazio al Sei Nazioni ed ora il rientro in campo, per una sola giornata prima di una nuova pausa. Un impegno importantissimo che i ragazzi di Birchall giocheranno domenica in trasferta sul campo dello storico rivale Settimo Torino. Vicini di casa geograficamente, vicini in classifica, vicinissimi per tutti gli ottanta minuti del match di andata terminato in favore di Biella 20-18. Ottanta minuti giocati sotto break a sorpassi alternati. Troppo vicini.

A Biella ci si allena a testa bassa e con grande serietà da tempo. Densa l’atmosfera dell’ultima settimana. In ogni giocatore ed in ogni membro dello staff è alta la consapevolezza della posta in gioco: un successo sarà un passo avanti verso la ‘zona salvezza’, una sconfitta, l’inevitabile ingresso nel tritacarne che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultima giornata.

Solito a non elargire dichiarazioni ricche di dettagli tecnici, soprattutto nella fase pre gara, l’head coach Aldo Birchall rimane abbottonatissimo: «Come con Cus Milano, anche il risultato della prossima partita sarà fondamentale per il nostro cammino. I ragazzi si stanno preparando bene con la giusta determinazione e il giusto entusiasmo. Non azzardo nessuna previsione, neanche in merito al tipo di gioco che potrà essere espresso in campo da noi o dai nostri avversari. Posso solo dire che sarà una gara tirata e che ognuna delle due compagini commetterà degli errori. Vincerà la squadra più forte a livello mentale, che si dimostrerà in grado di sfruttare a proprio vantaggio le pecche commesse dagli avversari».

Kick off alle ore 14.30.

Serie A girone 1 – 12a giornata – 16-2-19: Lyons Piacenza – Acc. Naz. I. Francescato. 17-2-19: Pro Recco - Asd Milano; Parabiago – Cus Genova; TKGroup Torino - Edilnol Biella Rugby; Cus Milano - Cus Ad Maiora.

Classifica: Lyons Piacenza punti 52; Acc. Naz. I. Francescato 38; Cus Ad Maiora 37; Asd Milano 34; Parabiago 31; Cus Genova 30; Pro Recco 24; Edilnol Biella Rugby 15; TKGroup Torino 13; Cus Milano 11.

GLI ALTRI IMPEGNI GIALLOVERDI