Il centro Gli Orsi e Croce Rossa Italiana per l'acquisto di nuove ambulanze per i Biellesi

BIELLA - Il centro commerciale Gli Orsi, insieme al CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) sostiene la Croce Rossa Italiana promuovendo una raccolta fondi che ha l’obiettivo di acquistare nuove ambulanze per il territorio biellese, inoltre, sono previste attività di prevenzione ed educazione gratuite rivolte a tutti i visitatori.

Domeniche del 17 e 24 Febbraio

Durante le due domeniche del 17 e del 24 febbraio i volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti - in uno stand posizionato nella galleria del centro commerciale e adibito alla raccolta fondi – dalle 10 alle 12 e alle 15 alle 19, per offrire a tutti i visitatori la possibilità di effettuare misurazione della pressione arteriosa e dimostrazioni di primo soccorso come rianimazione cardio-polmonare, manovre di disostruzione pediatriche, uso del defibrillatore semi-automatico.

L'invito

Il centro commerciale Gli Orsi invita tutti a prendere parte all’iniziativa per supportare attivamente la comunità.