Carrea: «Dobbiamo riuscire a dare continuità alle nostre performance casalinghe»

BIELLA - Secondo weekend consecutivo all'HYPE Forum per l'Edilnol Pallacanestro Biella che oggi alle ore 18.00 ospiterà Bergamo in un match d'alta classifica nel girone Ovest che potrebbe incidere sulla corsa ai Playoff delle due squadre. I rossoblù sono reduci da tre vittorie consecutive, mentre gli orobici hanno rallentato la corsa perdendo quattro delle ultime cinque gare a calendario, ma Bergamo, dopo essere stata l’assoluta rivelazione della fase d’andata di regular season, rimane una formazione da affrontare con la giusta intensità. Diversi i giocatori del roster lombardo a cui prestare la massima attenzione, su tutti i due americani Terrence Roderick e Brandon Taylor. Da tenere in considerazione anche la differenza canestri, al momento favorevole ai ragazzi di coach Sandro Dell'Agnello che nel match di andata vinsero 81-76 contro DeShawn Sims e compagni, un dettaglio che potrebbe fare la differenza in un finale di stagione in volata come quello che si sta prospettando.

Gli ex

Non sono presenti ex da entrambe le parti.

La squadra arbitrale

Edilnol Pallacanestro Biella-Bergamo sarà diretta dal Sig. Federico Brindisi di Torino (TO), dal Sig. Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria (RC) e dal Sig. Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT).

Parola al coach

Michele Carrea: «Arriva un altro appuntamento in casa dopo una partita difficile per la particolare posizione dei nostri avversari. Domenica affrontiamo Bergamo, squadra che all'andata ha vinto con merito, che ci sta davanti in classifica e che ha mantenuto una posizione di vertice per tutta la stagione. Bergamo ha espresso un grandissima continuità di gioco e arriva da una sconfitta in casa che vorrà sicuramente riscattare. Noi dobbiamo riuscire a dare continuità alle nostre performance in casa e soprattutto ai risultati, sapendo che dopo questa domenica avremo un turno di sosta per via della convocazione di Wheatle in nazionale. Sarà importante provare a ottenere questi due punti. Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo: Bergamo ha in Roderick un grandissimo ispiratore e finalizzatore, in Taylor una bella sorpresa di questo campionato e un'importante solidità nel pacchetto italiani. Cito Fattori e Sergio su tutti, ma Bergamo per essere dov'è sta prendendo qualcosa da tutti i suoi protagonisti. Siamo stati contenti della cornice di pubblico di domenica contro Legnano e contiamo molto sul fatto di averla anche con Bergamo, pronta a darci una mano per questa difficile sfida».

I Media: dove seguire la partita

La sfida sarà visibile in streaming on-line su LNP TV Pass (tvpass.legapallacanestro.com), l'offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Cronaca e approfondimenti dall’HYPE Forum potranno essere seguiti da tifosi e appassionati sui canali social ufficiali di Pallacanestro Biella e sulle frequenze di Radio City (FM 89.9), la radio del Piemonte Orientale ed emittente radiofonica dei rossoblù. Mercoledì 20 febbraio il match sarà visibile in differita su GRP, Official TV di Edilnol Pallacanestro Biella, a partire dalle ore 21.15 sul canale 13 del digitale terrestre.

Biglietti, eventi e iniziative: info per i tifosi

Domani, giorno della partita, per agevolare le operazioni di biglietteria il botteghino dell'HYPE Forum aprirà alle ore 16.00, due ore prima della palla a due. All'interno del palazzetto, negli spazi adiacenti la tribuna verde, verranno allestiti gli stand Erreà e V2 con tutti i prodotti del merchandising di Pallacanestro Biella. A colorare l'intrattenimento alla fine del primo e del terzo quarto il corpo di ballo delle Biella Baby Bears, le splendide cheerleaders di Pallacanestro Biella accompagnate e allenate dalla Miss Dounya e dalla coreografa Alessia. Il match sarà presentato da Edilnol, Main Sponsor dei rossoblù, e che per l'occasione ospiterà in tribuna gialla 270 tifosi e appassionati. In tribuna rossa, infine, sosteranno Wheatle e compagni gli allievi delle scuole di Valle Mosso, Mosso e Pettinengo.