«L'Arte si Mostra in Succursale», fino al 28 febbraio le opere di Claudio Contessa

BIELLA - Una nuova mostra di quadri nei locali della Banca Sella di Via Torino 53, che apre nuovamente le porte al pubblico in orario di sportello in occasione della personale del pittore Claudio Contessa con la sua mostra dedicata allo sport.

I quadri saranno esposti fino a giovedì 28 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30. Contessa nasce a Torino ma vive e lavora artisticamente a Biella; firma le sue opere con la sigla Muscat 51, e fin da piccolo si fa notare per la predisposizione al disegno, continuando nel tempo la sua formazione artistica e ampliandola anche con la fotografia. Le opere esposte nei locali della succursale sono quattordici, dedicate a varie discipline sportive: dallo sci al ciclismo, dal nuoto all’automobilismo, dal canottaggio fino all’arrampicata.

Il commento critico alle sue opere mette in risalto «l’estrema capacità di interpretazione di situazioni pittoriche differenti dove l’autore manifesta chiaramente di saper interpretare con una sua precisa e assolutamente personale mano e di imporsi con una tecnica indipendente della mode e forme in voga di questi tempi».

La mostra rientra nell’iniziativa del Gruppo Sella «L’Arte si Mostra in Succursale», avviata da diversi anni per promuovere e valorizzare l’attività degli artisti locali.