CNA Biella e Banca Sella: «Investire nella crescita»

BIELLA - Un ciclo di incontri sui temi di interesse per le micro, piccole e medie imprese, l’artigianato e il mondo dei professionisti. Sono gli appuntamenti organizzati da CNA Biella, in collaborazione con Banca Sella, nel corso dell’anno che celebra il 50esimo anniversario dell’Associazione.

Gli incontri pianificati nel corso dell’anno sono cinque, ognuno realizzato per illustrare ai partecipanti tematiche differenti per le loro attività: si va dalle agevolazioni fiscali alle coperture assicurative e previdenziali, dal supporto all’innovazione ai nuovi sistemi di incasso e pagamento fino a come banche e stakeholder selezionano e interpretano i dati di bilancio di una società.

Il primo appuntamento, dal titolo «Investire nella crescita», si svolgerà lunedì 18 febbraio dalle ore 18,00 presso l’Auditorium del Gruppo Sella in via Corradino Sella 10 a Biella, e illustrerà ai partecipanti le attuali agevolazioni fiscali, dalla più semplici alla nuova Sabatini, le soluzioni per il risparmio energetico e quelle di Impresa 4.0. Si analizzerà inoltre l’importanza del business plan come strumento per ragionare su uno sviluppo a lungo termine.

Per CNA interverrà Giovanni Scamarcia, responsabile finanza agevolata di Confidare, accompagnato dal Capo Area Piemonte Est, Fabio Boscolo. Ad intervenire per Banca Sella sarà Andrea Massitti, responsabile mercato imprese e small business, che illustrerà in particolare i temi del risparmio energetico e del leasing, oltre che il business plan e la sostenibilità del debito nei bilanci.

Gli incontri, preceduti da un welcome coffee, sono gratuiti e aperti a tutti, anche ai non associati a CNA.

Per informazioni e registrazione: mailbox@biella.cna.it