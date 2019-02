Per Pallacanestro Biella sconfitta pesante al Forum contro Bergamo

BIELLA - Lo scontro in zona play-off fra Edilnol Biella e Azimut Bergamo si rivela molto amaro per i ragazzi di Carrea, nettamente superati all'Hype Forum in una partita con poca storia e finita con soli 48 punti segnati ed un distacco di 30. E' la prima volta in questa stagione che la squadra rossoblu subisce una sconfitta così pesante, dato che in tutte le precedenti occasioni aveva sempre lottato fino all'ultimo canestro, o quasi, contro chiunque. La formazione allenata da coach Dell'Agnello ha condotto sin dall'inizio, guidata dalla coppia americana Roderick-Taylor (sopratutto il primo) ma ottimamente supportata dalle giocate degli italiani Sergio, Zucca e Fattori. L'Edilnol ha retto l'impatto fino all'avvio del secondo quarto, poi non è più stata in grado di limitare gli ospiti, anche perchè in una serata totalmente negativa al tiro (14/55 dal campo). Una sconfitta che ci poteva stare contro un'avversaria come Bergamo, anche se certamente inaspettata nelle dimensioni e che dovrà essere rimossa al più presto dalla mente dei giocatori, sino a questo punto della stagione inappuntabili ed andati certamente oltre le più rosee aspettative.

Primo quarto

Quintetto abituale per l'Edilnol con Saccaggi, Harrell, Wheatle, Chiarastella e Sims, l'Azimut schiera Taylor, Roderick, Sergio, Fattori e Zucca. L'avvio è tutto a favore degli ospiti che iniziano con una tripla di Sergio per poi salire fino al 3-9. Chiarastella accorcia con una tripla ma dopo i canestri di Zucca e Fattori (6-13) coach Carrea chiama time-out, anche perchè l'alternanza delle difese zona e individuale ha sortito pochissimi effetti. Alla ripresa del gioco però Bergamo allunga ancora con Roderick e Sergio, prima della riscossa rossoblu determinata dall'ingresso in campo di Stefanelli (6 punti per lui) e Massone, con la frazione che si chiude sul 14-18 con il canestro di Vildera.

Secondo quarto

Massone sigla il -2 ma Fattori replica con una tripla e Roderick ci aggiunge una schiacciata volante da highlights del campionato. Harrell (tripla) e Saccaggi (uno su due) riportano lo scarto ad un solo possesso, ma ancora Roderick risponde con la tripla del 20-26. Dopo il time-out chiesto da coach Dell'Agnello arriva un parziale di 0-5 che manda gli ospiti al massimo vantaggio sul 20-31. La zona difensiva di Bergamo continua a risultare indigesta per l'attacco Edilnol, che comunque riesce a siglare un mini-break di 3-0, vanificato però dalla tripla di Fattori. Time-out Biella che non sfrutta i possessi successivi, mentre l'Azimut va a segno con una magia di Roderick in quella che sembrerebbe l'ultima azione della frazione. Così non è perchè nei pochi secondi rimasti Wheatle percorre tutto il campo e va a depositare a canestro a fil di sirena: 25-36.

Terzo quarto

L'Edilnol torna al quintetto iniziale, ma è Bergamo a scappare via con un parziale di 2-6 (triple di Fattori e Roderick). Sims segna il suo secondo canestro, ma Zucca e Sergio firmano il +17 per gli ospiti, vantaggio che, dopo i liberi di Chiarastella e Roderick sale sino al 31-51 con la tripla di Taylor a poco più di 4 minuti dalla sirena. L'Azimut ha esaurito il bonus falli e così Sims si presenta due volte in lunetta, segnando però soltanto i due primi tiri. Lo zero su due del miglior realizzatore rossoblu della stagione (fermo a quota 6 punti) è un bruttissimo segnale, che prelude infatti ad un altro parziale di 4-9 a favore degli ospiti, che vanno all'ultimo intervallo su un più che confortante punteggio di 37-62.

Ultimo quarto

25 punti di svantaggio sono oggettivamente tanti, probabilmente troppi, per sperare in un rientro, ma l'Edilnol ha comunque il dovere di provarci, anche perchè sostenuta dall'incessante incoraggiamento dei propri tifosi, che comprendono il primo momento veramente critico che la squadra sta vivendo in questo campionato. Il tentativo frutta un parziale di 6-4 per Biella, ma intanto se ne sono andati 5 minuti di gioco. Come è giusto che sia Bergamo non regala nulla, gioca con il cronometro ma va anche a concludere con i pregevoli canestri di un inarrestabile Roderick, per salire poi fino al 43-73 con il canestro di Taylor a 2 minuti esatti dalla sirena. Restano da registrare altri due punti di Taylor, 5 di Saccaggi e la tripla di Fattori: finisce 48-78.

Edilnol Pallacanestro Biella-Bergamo 48-78

Parziali: 14-18, 25-36, 37-62.

Edilnol Pallacanestro Biella: Harrell 6, Vildera 4, Nwokoye n.e., Chiarastella 11, Saccaggi 6, Sims 6, Pollone, Massone 5, Wheatle 4, Stefanelli 6. All.: Carrea.​​​​​​​

Bergamo: Augeri, Casella 1, Roderick 25, Bedini, Taylor 13, Fattori 20, Zucca 6, Piccoli, Sergio 9, Marelli, Benvenuti 2, Zugno 2. All.: Dell'Agnello.

​​​​​​​Arbitri: Brindisi, Capurro, Lupelli.