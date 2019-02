LAM compie 40 anni e investe nel futuro con l'«ITALIAN JOB TALENT»

VIGLIANO BIELLESE - La Lugli Amedeo Meccanica ha spento quaranta candeline. Il «compleanno» sarà celebrato sabato 23 febbraio con l’evento aziendale «Cuore Meccanico: Amedeo Lugli, 40 anni di passione e precisione», uno spettacolo con musiche e testi originali, scritto dopo un accurato lavoro di ricerca storica «famigliare» e di «archeologia industriale». Una modalità innovativa per raccontare tramite le performing arts, 40 anni di attività di un’impresa e del territorio ad essa legato.

Nata nel 1979 nella piccola officina di famiglia, la Lugli Amedeo Meccanica è diventata ad oggi un punto di riferimento nelle lavorazioni di fresatura e tornitura; occupa un totale di 50 collaboratori collocati su tre turni, in uno stabilimento multi-reparto che sorge su una superficie di 1.800 m² a Vigliano Biellese.

L’alto grado di specializzazione del personale di LAM, l’amore per il proprio mestiere, l’organizzazione efficace del lavoro e il parco macchine di ultima generazione, hanno consentito all’azienda di ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e di affermarsi nella realizzazione di componentistica integrata per le più complesse produzioni industriali: macchine automatiche, macchine utensili, robotica, aeronautica, packaging, imbottigliamento, meccano-tessile, meccatronica, elettronica industriale e impiantistica.

Una piccola grande azienda che sviluppa la metà del suo fatturato grazie all’export e che punta a crescere ulteriormente investendo sul proprio futuro e su quello di giovani con la passione per questo settore.

«Passione e precisione sono le caratteristiche che ci distinguono da sempre – afferma Amedeo Lugli, fondatore e titolare dell’officina meccanica di precisione – da quando abbiamo aperto il primo laboratorio a quando per primi, abbiamo deciso di investire nelle macchine a controllo numerico sul territorio. Oggi contiamo di realizzare i nostri obiettivi attraverso il costante aggiornamento della nostra forza lavoro e la spinta al miglioramento costante delle nostre performance in termini di produzione e di supporto al cliente. Per questa ragione abbiamo dato vita al progetto di formazione Italian Job Talent».

In tutte le difficoltà – conclude Lugli – ho sempre coinvolto la famiglia. Oltre a mia moglie Maura, anche mio fratello. Oggi è in atto un cambio generazionale. Con l’introduzione dei miei due figli, Simone e Davide, di persone esperte, tecniche, del supporto in ufficio e delle nuove generazioni, pensiamo ad un futuro eccellente».

LAM investe nel futuro con l’«ITALIAN JOB TALENT»

Italian Job Talent è il percorso formativo che LAM - Lugli Amedeo Meccanica - ha ideato con il duplice obiettivo di investire sul futuro dell’azienda attraverso la formazione di figure specializzate e di avvicinare i ragazzi alla meccanica di precisione, promuovendo i valori positivi della cultura di impresa e l’orgoglio di una carriera professionale nell’ambito tecnico.

«Nel 2018 abbiamo formato 6 apprendisti – afferma Davide Lugli, Direttore operativo dell’azienda – un investimento molto importante per l’azienda e per i ragazzi che hanno potuto seguire un vero e proprio percorso formativo in affiancamento al personale esperto, acquisendo le competenze legate alla costruzione di particolari meccanici complessi destinati ai diversi settori dell’industria».

Il progetto di formazione nasce dall’esigenza di sviluppare l’azienda attraverso le adeguate competenze delle figure professionali da inserire in organico, una richiesta pressante per tutto il settore manifatturiero.

«Crediamo molto nella formazione – continua Simone Lugli, Responsabile Tecnico e della Formazione – perché è da qui, dalla passione e dalla precisione dei giovani talenti che scelgono di lavorare nella nostra azienda, che possiamo costruire un futuro di eccellenza per noi e per il territorio».