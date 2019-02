Yuool, la scarpa in lana merino a Filo

Mancano ormai pochissimi giorni alla 51esima edizione di Filo, il salone internazionale dei filati e delle fibre che si terrà il 27-28 Febbraio a Milano, al Palazzo delle Stelline di Milano (corso Magenta 61). Tema conduttore di questa edizione è la sostenibilità a rafforzare la liaison ormai consolidata tra tessile (e moda in generale) e i temi ambientali. Una rivoluzione quella della sostenibilità che ha investito il mercato e la filiera della produzione dando vita a un cambiamento profondo e radicale.

Scopri la scarpa in lana merino a Filo (corner G35)

YUOOL è la calzatura ad alto contenuto innovativo che, per la prima volta, è presente a FILO. A sviluppare il progetto, innovativo non solo nel prodotto ma anche nel modello di business prettamente online (www.yuool.it) è stata la startup YUOOL IT, nata fra Biella e il Brasile.

La scarpa, in particolare, è composta essenzialmente da tre ingredienti ben studiati: tessuto realizzato a partire da un esclusivo filato in lana merino extra-fine, soletta interna in viscoelastico (materiale usato anche nel settore aerospaziale) e suola in gomma EVA ultraleggera (pesa la metà di una scarpa tradizionale). Caratteristica peculiare e distintiva della calzatura Yuool sono i materiali che la compongono, di alta qualità e tutti rigorosamente studiati e testati:

Speciale tessuto in lana. Il filato in lana merino è base di partenza per la realizzazione di questo tessuto unico, creato ad hoc per questo progetto. Naturale, traspirante, confortevole, versatile, morbido, elastico, termoregolante, easycare, il tessuto a maglia che YUOOL Italia è riuscita a mettere a punto, con la sinergia di più aziende del distretto biellese, sfrutta le innumerevoli virtù di questa fibra naturale, la lana, conosciuta da sempre per le sue infinite qualità, e le combina con altri due materiali tecnici e ultra performanti.

Soletta in visco-elastico. Materiale usato nell’aerospaziale che si plasma adattandosi alla conformazione di ogni piede, assicurando un appoggio stabile, sicuro e ultra soft. La soletta è rivestita anch’essa in lana merino per avvolgere il piede in una nuvola di morbidezza.

Suola in gomma EVA ultra leggera. Grazie al suo peso inferiore ai 500 gr, contro i 900 gr standard medi di una sneaker, consente un effetto ‘senza peso’ e contribuisce a una camminata fluida e dinamica, per il massimo comfort.

Comfort, genderless, minimal

YUOOL è ideale per uomo, donna, in generale chiunque voglia per i propri piedi un’eleganza essenziale unita a un comfort straordinario. La scarpa Yuool si presenta in un unico modello che si adatta ad ogni esigenza e ad ogni piede. Pensata per offrire massimo comfort e disegnata con una pulizia di linee che la rende versatile e capace di adattarsi ad ogni stile di abbigliamento. Perfetta per il business man, ideale per la fashion Icon, Yuool è insieme cura dell’estetica e praticità, requisiti moderni di una calzatura che ti accompagna dal mattino alla sera, dall’inverno all’estate, semplificandoti la vita e racchiudendo in sé tutte le sfumature del vivere quotidiano.