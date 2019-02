Il Gruppo Sella aderisce per l'undicesimo anno consecutivo a «M’illumino di meno»

BIELLA - Il Gruppo Sella aderisce per l’undicesimo anno consecutivo alla giornata del risparmio energetico «M’illumino di meno», l’iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. Da venerdì 1 a domenica 3 marzo le insegne delle sedi centrali di Banca Sella e di Sella Leasing a Biella rimarranno spente.

Giornata del risparmio energetico

«M'illumino di Meno» è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. La partecipazione a questa giornata di mobilitazione e sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico, la lotta agli sprechi e l’utilizzo delle fonti rinnovabili e a minor impatto ambientale si inseriscono nel quadro più generale dell’attenzione e dell’impegno del Gruppo Sella sul fronte del rispetto ambientale e dello svolgimento eco-sostenibile delle proprie attività.

19 sedi «verdi»

Il Gruppo, infatti, ha installato impianti fotovoltaici sulla copertura di diverse succursali sparse su tutto il territorio italiano. Ad oggi le sedi e succursali «verdi» del Gruppo Sella, sono 19: undici in Piemonte – tra cui le sedi centrali di Piazza Gaudenzio Sella e di Via Italia e il Centro elaborazione dati a Biella - sei in Puglia e due in Sicilia. Grazie agli impianti fotovoltaici installati, il Gruppo produce autonomamente il 2% del proprio fabbisogno energetico, con il restante già coperto da energia elettrica rinnovabile proveniente da fonte idroelettrica. Gli impianti fotovoltaici già installati, invece, permettono di risparmiare l’equivalente dei consumi necessari a oltre 2000 famiglie, producendo in 25 anni, il ciclo di vita medio dei pannelli, 9.500 MegaWattora di energia pulita e riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di oltre 4 milioni di tonnellate.

Riduzione dell'impatto ambientale

La sede centrale del Gruppo Sella, inoltre, è stata costruita seguendo moderni criteri di eco-sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale: oltre all’installazione sul terrazzo di un impianto fotovoltaico, l’edificio, che riduce al minimo lo spreco energetico grazie all’isolamento e all’inerzia termica dell’involucro, utilizza acqua di falda e piovana per i servizi igienici ed è dotato di sistemi di adeguamento e controllo automatico dell’illuminazione.