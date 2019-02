Michele Tolu (OrangePix): «Per crescere ancora puntiamo su giovani e formazione»

BIELLA - La ricerca di figure professionali che dispongono delle competenze richieste per l’inserimento in azienda è una questione centrale per OrangePix, Web Agency biellese fortemente improntata allo sviluppo: «In tre anni il nostro team, giovane e dinamico, è triplicato – afferma Michele Tolu, Chief Operating Officer e fondatore dell’azienda - e l’obiettivo è di crescere ancora. Siamo infatti convinti che lo sviluppo della nostra attività passi proprio dalla crescita delle persone che abbiano i requisiti necessari a lavorare in un ambito innovativo e specialistico come il nostro. Riuscire però a intercettare le persone giuste è molto difficile».

A livello nazionale Confindustria stima che nei prossimi 3 anni saranno 45mila i nuovi di posti di lavoro nell’ICT: un settore in espansione che, come avviene per tutti i differenti comparti dell’industria, richiede una preparazione specifica e una formazione continua.

«In passato – aggiunge Michele Tolu - abbiamo sperimentato anche un contest per far avvicinare al nostro mondo i giovani più bravi e capaci, perché non tutti hanno un’idea precisa rispetto alle concrete opportunità lavorative che il nostro settore può offrire anche a livello locale».

Ad oggi OrangePix sta ricercando diverse figure professionali, ognuna con competenze precise: sviluppatore di Siti Web, di App iOS e Android, di Software Web: «Offriamo l’opportunità di crescere professionalmente – continua Michele Tolu - di effettuare corsi di aggiornamento e di lavorare su progetti importanti in collaborazione con gli altri membri del team. Cerchiamo persone motivate che abbiano voglia di mettersi in gioco e crescere con noi».

OrangePix è nata nel 2015 a Biella grazie alle diverse esperienze professionali dei soci fondatori Federico Tonin, Fabrizio Lava e Michele Tolu. È una Web Agency specializzata nello sviluppo di soluzioni web che integrano tecnologia, usabilità e design per una comunicazione online efficace.

L’attività dell’azienda, che conta ad oggi su 15 collaboratori (quasi tutti under 30) con un incremento di fatturato del 54% nel 2018, si concentra sulla realizzazione di Siti Web, E-commerce (Agenzia Certificata PrestaShop), App iOS e Android, Software Web Personalizzato e Web Marketing.