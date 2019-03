Cent’anni di Sci Club Biella: la mostra celebrativa

Cento anni di passione per la neve e per il Biellese: si può sintetizzare così l’importante traguardo che lo Sci club Biella festeggerà nel 2019 e in occasione del quale ha realizzato, in collaborazione con lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, una mostra celebrativa. «Cent’anni di Sci Club Biella. Sulla neve per passione dal 1919 » è infatti il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata il prossimo 8 marzo alle ore 18,00 e che resterà visitabile fino a fine mese con i consueti orari di apertura: da lunedì a venerdì alle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 17,30; sabato e domenica dalle 16,00 alle 19,00. Realizzata valorizzando immagini d’epoca e antichi cimeli conservati dal Club nei decenni, la mostra è un grande racconto collettivo di uno sport molto amato dai Biellesi e capace di valorizzare lo splendido ambiente naturale montano, ma è al contempo un racconto corale della storia del territorio e dell’evoluzione delle tecniche dai primi sci di legno ai modernissimi fibra di carbonio.

Storia, passione, personalità biellesi.

«E' con fierezza e responsabilità che ho voluto con questa Mostra del Centenario dare risalto al passato più remoto del nostro Club, riportando alla luce documenti, oggetti, fotografie che testimoniamo la passione, la tenacia dei Fondatori, ma anche degli atleti che si sono distinti e hanno dato gloria al Biellese, contribuendo alla diffusione e alla pratica degli sport invernali» - commenta Filippo Barbera, Presidente dello Sci Club Biella. Molte e suggestive le immagini storiche, valorizzate anche grazie alla ricerca d’archivio realizzata dal Museo del territorio Biellese in occasione della recente mostra «Neve» alcune delle quali appartenenti anche agli archivi fotografici storici della Fondazione che così, ancora una volta, ritrovano appieno la loro funzione di memoria del territorio.

Per informazioni 015-0991868.