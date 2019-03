Arriva a Biella Photo Ark, il decennale progetto realizzato dal grande fotografo di National Geographic Joel Sartore: 60 scatti esposti in una mostra gratuita all’interno del centro commerciale GLI ORSI. Dal 2 al 31 marzo 2019, GLI ORSI offrirà gratuitamente ai suoi visitatori questa importante iniziativa portandoli a scoprire, attraverso un percorso nella galleria, l’affascinante progetto di Sartore in difesa della biodiversità. Più di 10 anni di lavoro, oltre 8.000 specie animali fotografate in cattività in 40 paesi diversi: l’obiettivo di Joel Sartore è creare un immenso archivio fotografico delle specie animali in via d’estinzione ospitate in riserve e centri di conservazione. Si stima che per completare il suo progetto dovrà fotografare in totale circa 12.000 specie e che gli occorreranno altri dieci anni.

Interazione e didattica per le scuole.

Per stimolare l’interazione, è stato inoltre allestito - all’interno della galleria - anche un sistema di realtà aumentata, grazie al quale grandi e piccini potranno godere gratis e a 360 gradi di un momento ricreativo ed esperienziale con alcune specie in mostra. Inoltre la struttura offrirà due settimane di didattica in cui verranno coinvolte le scuole del territorio e metterà a disposizione navette per i transfer e un esperto che guiderà gli studenti nella visita alla mostra. Marco Cattaneo, Direttore National Geographic Italia, afferma: «Il lavoro di Joel Sartore è straordinario perché lo si può leggere su molti piani. Dal punto di vista estetico, per la formidabile tecnica fotografica dell’autore. Dal punto di vista emotivo, per le espressioni intense degli animali che ha ritratto. Dal punto di vista etico, è uno stimolo a impegnarci per avere più cura del mondo che ci circonda. Perché non abbiamo un pianeta di riserva».

Partecipa al concorso e vinci premi National Geographic.

Inoltre, tutti i sabati e domeniche di marzo 2019, dalle 10 alle 20, i visitatori avranno la possibilità di partecipare al concorso «Vinci e Scopri il mondo National Geographic». I clienti de GLI ORSI potranno partecipare al concorso recandosi nello stand allestito all’interno della galleria, e presentando almeno 2 scontrini cumulabili relativi ad acquisti della settimana in corso e scoprire subito se sono tra i vincitori di uno dei 649 premi «instant win» messi in palio: buoni da utilizzare in tutti i punti vendita della galleria commerciale e premi targati National Geographic Traveler offerti da GEDI Gruppo Editoriale e Fox Networks Group Italy. Il regolamento integrale del concorso è consultabile presso lo stand in direzione e sul sito www.gliorsi.it. Il centro commerciale GLI ORSI invita tutti a prendere parte a queste iniziative, davvero preziose per la comunità.